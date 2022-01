Sébastien Ogier confirmado nas 24 Horas de Le Mans

O piloto francês Sébastien Ogier vai fazer a sua estreia em corridas de resistência nas 24 Horas de Le Mans, anunciou esta segunda-feira o campeão mundial de ralis (WRC).



Ogier, que já conquistou oito vezes o título de ralis, vai fazer este ano apenas algumas provas do WRC e algumas do Mundial de Resistência, a começar pela mais emblemática prova do campeonato, as 24 Horas de Le Mans.

O piloto gaulês fará equipa com os compatriotas Lilou Wadoux e Charles Milesi num carro da equipa Richard Mille Racing, na categoria LMP2, a segunda mais importante do campeonato.

"Será muito excitante. Será uma boa experiência e será interessante começar desta forma", frisou Ogier.

Campeão de Ralis de 2013 a 2018 e em 2020 e 2021, Ogier chegou a fazer um teste, em novembro, com um hypercarro da Toyota, marca pela qual corre no WRC.

No entanto, acabou por decidir participar na categoria abaixo.

"Começar já com um Toyota não seria inteligente", sublinhou Ogier.

O campeonato abre a 18 de março com as 1000 milhas de Sebring (EUA), antes das 6 Horas de Spa (Bélgica), a 07 de maio, seguindo-se as 24 Horas de Le Mans, previstas para 11 e 12 de junho.

Seguem-se as 06 Horas de Monza (Itália), a 10 de julho, as 06 Horas de Fuji (Japão), a 11 de setembro, terminando com as 8 Horas do Bahrain, a 12 de novembro.