O sonho de Filipe Albuquerque (Acura) de se tornar campeão norte-americano de resistência pela primeira vez acabou com o piloto no hospital, empurrado para fora de pista pelo adversário direto, o brasileiro Pipo Derani (Cadillac), que conquistou o título.

Na última prova do campeonato, as 10 Horas de Petit Le Mans, Filipe Albuquerque, que faz equipa com Ricky Taylor e Louis Deletraz, procurava recuperar os três pontos de atraso no campeonato para Derani, Alexander Sims e Jack Aitken (Cadillac).

Numa prova muito competitiva, com várias trocas de posição, o 'golpe de teatro' aconteceu quando faltava uma hora para o final da corrida: o piloto português seguia em terceiro e ultrapassou Pipo Derani, que embateu duas vezes, a alta velocidade, no Acura do conimbricense, que só parou no muro que delimita a pista.

"Fez uma manobra muito suja, mandou-me para fora deliberadamente", acusou Filipe Albuquerque, no final, em declarações enviadas à agência Lusa.

O piloto luso explicou que Pipo Derani "travou cedo demais para a curva, que nem é muito boa para passar por fora".

"Tive de ir pelo lado exterior e ele bateu contra mim. Depois, bateu-me outra vez, quando eu já estava à frente e foi quando me atirou para fora de pista a alta velocidade. Passei por cinco filas de pneus e parti três muros de betão", contou Filipe Albuquerque, a partir do hospital.

O piloto da Taylor Racing foi levado ao hospital local para fazer exames de forma a despistar eventuais lesões.

"Fui ao hospital fazer exames por precaução, ao tórax, à bacia e à mão esquerda. Doem-me um pouco as costas. Mas o resultado dói-me ainda mais no coração, sabendo que o carro deles teve problemas", frisou Albuquerque.

O piloto luso acabou por sair sem ferimentos de maior.

"É incrível a segurança destes carros. Mas dói-me muito o coração por ter acabado outra vez em segundo no campeonato quando estávamos com um carro inacreditável e por saber que eles estavam com problemas e acabaram cá para trás", concluiu.

Pipo Derani acabaria na sexta posição, resultado suficiente para ser campeão, com 2.733 pontos, mais 21 do que o português.

A prova foi ganha por Tom Blonqvist, Helio Castroneves e Colin Braun, em Acura.