Sophia Floersh regressa aos treinos dois meses depois de acidente em Macau

A piloto alemã Sophia Floersh anunciou esta terça-feira o regresso aos treinos, pouco mais de dois meses depois de ter sofrido um acidente aparatoso no Grande Prémio de Macau de Fórmula 3.Sophia Floersch, de 18 anos, recorreu às redes sociais para confirmar a sua recuperação, assim como o objetivo de preparar a participação no campeonato de Fórmula 3, cujo primeiro grande prémio está marcado para Barcelona, em Espanha, para o fim de semana de 11 e 12 de maio.A alemã despistou-se na terceira das 15 voltas do GP Macau e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os 'rails' de proteção na abordagem à curva do Hotel Lisboa, no dia 18 de novembro de 2018.Na sequência do acidente, sofreu várias fraturas na coluna vertebral, com compressão no sistema nervoso central e, após uma operação de aproximadamente 11 horas, passou nos testes de sensibilidade em todas as partes do corpo.