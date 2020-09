Tiago Monteiro 9.º na segunda corrida do WTCR na Alemanha

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) terminou este sábado na nona posição a segunda corrida do fim de semana, a contar para a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se disputou em Nürburgring.

"No geral, foi uma corrida bastante boa, com bons tempos por volta. O carro estava bastante bom. Tive muitas lutas durante as três voltas e deu para perceber que estávamos rápidos e com um bom equilíbrio", expliou o piloto portuense, que concluiu as três voltas ao percurso de 25,3 quilómetros a 33,075 segundos do vencedor, o francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co).

Apesar deste início de campeonato não estar a ser o esperado, Tiago Monteiro acredita que as próximas corridas serão melhores.

"Não era desta forma que esperava o desfecho destas primeiras corridas, mas temos de saber lidar com isso e procurar fazer melhor para as próximas. A equipa conseguiu uma vitória e um pódio que é muito importante em termos globais. Temos alguns detalhes a melhorar, sabemos perfeitamente disso, nomeadamente em termos de velocidade de ponta, mas vamos continuar na luta. Nada está perdido e há ainda muitas corridas e pontos por discutir", explicou o piloto português.

Com os 15 pontos somados este fim de semana, o piloto da Honda ascendeu ao 13.º lugar do campeonato, liderado por Ehrlacher, que tem 92.

A próxima ronda, com três corridas, decorre em 10 e 11 de outubro, na Eslováquia.

Portugal deveria acolher uma das provas da edição de 2020, mas a corrida de Vila Real foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.