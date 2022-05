Tiago Monteiro com "vontade de ganhar" no arranque da 16.ª temporada no WTCR

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) assegura que mantém "a vontade" de ganhar no arranque da 16.ª temporada consecutiva em que participa na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que arranca no fim de semana, em França.

O piloto luso trocou de equipa, mas mantém-se com o construtor Honda pela 11.ª temporada consecutiva.

"No início do campeonato, as expectativas são sempre boas. Tivemos uma mudança de equipa, que é importante. Mas sei que a experiência do Team Engstler vai facilitar todo o processo, assim como o meu conhecimento de 11 anos a trabalhar afincadamente com a Honda", disse, em declarações à agência Lusa o piloto portuense.

Tiago Monteiro assegura que os testes com o carro "correram bem", pois deu "para conhecer a equipa e o carro".

"O campeonato começa em Pau [França], uma pista em que é difícil ultrapassar, em que a qualificação é muito importante. A seguir vamos para o Nordschleife [Alemanha], com as mesmas condições. No ano passado começámos bem, com uma vitória, mas depois as coisas complicaram-se, com problemas mecânicos e sendo penalizados pelo BOP [Balance of Performance -- peso extra no carro para equilibrar a competição]. Temos de aprender com os erros e voltar mais fortes", sublinhou o piloto da Honda.

Após dois anos de ausência devido à pandemia, o circuito de Vila Real regressa ao calendário, para gáudio do piloto português.

"É importante voltar a Vila Real, à melhor pista e ao melhor público do mundo", frisou.

Apesar dos 45 anos (completa 46 em julho), Tiago Monteiro diz que ainda não pensa na reforma e garante estar já a preparar o carro do próximo ano.

"O carro tem poucas evoluções. Já tem três ou quatro anos e já não há muito a fazer, pelo que já estamos a preparar o novo carro para 2023", revelou.

Tiago Monteiro assegura que, apesar de já ter estado 15 anos no campeonato, mantém a "vontade" de correr e de ganhar.

"A vontade continua. Enquanto tiver bons desempenhos, vontade e as marcas me quiserem, continuo. Se houver um ano mais difícil, se um dos elementos não estiver reunido, paro. Quando se passam os 40 anos, qualquer temporada pode ser a última. Estou a aproveitar todos os anos que posso. Não é fácil manter-me como piloto oficial tantos anos", frisou.

O piloto luso aponta a Lynk&Co como principal adversário na luta pelo título.

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que substituiu o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC) arranca no fim de semana, com duas corridas no circuito de Pau, em França.