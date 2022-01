Tiago Monteiro confirmado na Honda disputa WTCR pelo 11.º ano consecutivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Tiago Monteiro foi esta sexta-feir confirmado numa equipa Honda e vai participar na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) pelo 11.º ano consecutivo.

O piloto portuense vai competir em 2022 integrado numa nova estrutura, ao volante do Honda Civic Type R TCR, juntamente com o húngaro Attila Tassi, com o objetivo declarado de lutar por vitórias e pelo título.

"Este ano vamos ter um novo desafio que será o de integrar uma equipa nova no seio da Honda. Mas sei que a experiência da LIQUI MOLY Team Engstler vai facilitar todo o processo, assim como o meu conhecimento de 11 anos a trabalhar afincadamente com a Honda", disse Tiago Monteiro, citado pela sua assessoria de imprensa.

A temporada é composta por 10 jornadas e conta com o regresso do circuito de Vila Real ao calendário.

"Temos muito trabalho pela frente, como habitualmente, mas também a determinação para conseguir bons resultados. Ganhar é o foco, mesmo que o caminho possa, por vezes, ser sinuoso. Motivação não falta, por isso estamos na luta", concluiu o piloto português.

O campeonato arranca no circuito de Most, na República Checa, a 9 e 10 abril.