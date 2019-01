Tiago Monteiro confirmado na WTCR com a Honda mas em nova equipa

Tiago Monteiro foi esta segunda-feira confirmado na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) da Federação Internacional do Automóvel (FIA) como piloto Honda, mas numa equipa diferente daquela em que esteve em 2018.O piloto português, que sofreu um grave acidente em 06 de setembro de 2017 que o deixou afastado das pistas até outubro passado, "está em condições de alinhar na totalidade da temporada", segundo o comunicado da Honda.Em 2018, Tiago Monteiro defendeu as cores da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, que agora faz alinhar os argentinos Esteban Guerrieri e Nestor Girolami, na corrida do Japão, a única prova em que participou a conselho médico.O piloto portuense enfrenta a oitava temporada consecutiva com as cores da Honda, mas a marca japonesa diz que a nova equipa será "anunciada mais tarde".A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) arranca no dia 07 de abril, em Marraquexe, e termina em dezembro, na Malásia.