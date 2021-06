Tiago Monteiro em oitavo na segunda corrida do WTCR deste fim de semana

O português Tiago Monteiro (Honda) terminou este sábado na oitava posição a segunda das duas corridas da prova de abertura da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) e baixou para o segundo lugar do campeonato.

Depois da vitória na primeira corrida do dia, o português largou da sétima posição para a segunda mas foi envolvido numa carambola de carros que aconteceu na primeira curva do traçado de Nordschleife, no circuito de Nurburgring, na Alemanha.

Monteiro baixou ao 10.º lugar mas ainda conseguiu recuperar até à oitava posição, a 18,481 segundos do vencedor, o francês Jean-Karl Vernay (Hyundai).

No entanto, a classificação ainda é provisória, com o português a ser investigado por um toque num adversário.

Com estes resultados, Tiago Monteiro caiu para a segunda posição do campeonato, com 33 pontos, a seis do novo líder, Vernay.

A próxima prova é em Portugal, no Estoril, a 26 e 27 de junho.