Tiago Monteiro em segundo na prova húngara do WTCR

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) somou este domingo 30 pontos na tripla ronda húngara da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), ao terminar as corridas no 14.º, 10.º e segundo lugares.

O piloto portuense, que se tinha qualificado na terceira posição, mas que viria a partir do final da grelha, devido a uma penalização por mudança de motor do Honda Civic, terminou a primeira prova na 14.ª posição.

Na segunda corrida do dia, Monteiro viria a terminar em 10.º, para subir ao pódio na derradeira prova do dia, terminando 478 milésimos de segundo do vencedor, o argentino Esteban Guerrieri (Honda).

Com estes resultados, o português ascendeu ao 13.º lugar do campeonato, com 61 pontos, quando estão disputadas quatro das seis rondas previstas.

O francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co) mantém a liderança da competição, com 169 pontos.