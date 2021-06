Tiago Monteiro motivado para "dar um bom espetáculo" na etapa do WTCR no Estoril

O piloto Tiago Monteiro (Honda Civic) afirmou esta sexta-feira que está motivado para "dar um bom espetáculo" este fim de semana, no autódromo do Estoril, na segunda etapa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).





"Gosto da pista, é muito tática e diversa. Estamos muito motivados para dar um bom espetáculo. Estou feliz por estar em casa, infelizmente sem público. Quero continuar o bom início de temporada", sublinhou o português, em conferência de imprensa virtual.

O portuense, de 44 anos, que se mudou para esta disciplina em 2007, após deixar a Fórmula 1, é, atualmente, segundo classificado da Taça do Mundo, na sequência da vitória na primeira de duas corridas disputadas na ronda de abertura, em Nürburgring, na Alemanha, há duas semanas, sendo um dos pilotos mais experientes da grelha.

"É uma muito boa posição para iniciar a temporada. Tivemos uma boa performance, em que conquistei essa vitória e esses pontos", realçou, acrescentando: "Sabemos que as primeiras corridas são importantes para o estatuto das equipas. Temos todos de trabalhar pela nossa marca. O meu objetivo é definitivamente manter esta posição".

O português conta 33 pontos, menos seis do que o francês Jean-Karl Vernay (Hyundai i30), vencedor da segunda corrida no circuito alemão, correndo agora em casa, apesar da impossibilidade de ter o apoio do público à volta do traçado do Estoril.

"Vai ser um fim de semana muito estranho, atípico e diferente. Normalmente, Portugal é das corridas mais agradáveis e impressionantes, não só para mim, mas para todas as equipas. Vamos sentir a falta do público, sem dúvida", lamentou o piloto português.

Tiago Monteiro é o piloto com mais vitórias na prova portuguesa (quatro), seguido do francês Yvan Muller, quatro vezes campeão do mundo, e do suíço Alain Menu, ambos com três, tendo vencido no Estoril, em 2008, bem como em Portimão, em 2010, e duas vezes em Vila Real, em 2016 e 2019, apenas falhando o triunfo no circuito da Boavista.

"Claro que a motivação é grande, mas tento ser forte em todas as pistas. Somos profissionais e queremos ser bem-sucedidos em todo o lado. Somos fortes em Vila Real, pois o nosso carro é bom em circuitos citadinos. Também já ganhei no Estoril e em Portimão. Talvez o conhecimento da pista ajude um pouco", expressou.

O calor previsto para o fim de semana no Estoril poderá criar "mais dificuldades" e "erros podem acontecer", mas Tiago Monteiro considerou que, apesar de poder "ter influência", serão "situações similares para toda a gente", apostando no desenvolvimento do carro para fazer a diferença em pista diante dos outros pilotos.

"Trabalhamos todos os invernos a tentar desenvolver o carro ao máximo possível e onde é possível. Tem sido bom. A primeira corrida foi numa pista um pouco atípica, estamos entusiasmados para ver como estamos em pistas mais normais", disse.

A etapa portuguesa, a segunda das oito previstas - a última das quais em Macau, entre 19 e 21 de novembro -, arranca este sábado, com os treinos livres e a qualificação, enquanto as corridas vão ser disputadas no domingo: a primeira, com 13 voltas, a partir das 12:15h, e a segunda, com 15, às 15:15h.