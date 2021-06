Tiago Monteiro no pódio dos TCR nas encurtadas 24 Horas de Nurburgring

O português Tiago Monteiro (Honda) terminou na terceira posição da categoria reservada aos carros TCR (Turismo) nas 24 Horas de Nurburgring, numa prova encurtada devido ao intenso nevoeiro.

O piloto portuense, que participou pela terceira vez nesta competição, que tinha vencido nos dois anos anteriores, explicou que o facto de a prova ter sido encurtada acabou por atrapalhar as pretensões da vitória.

"Esta foi, provavelmente, a prova mais curta da história das 24h de Nurburgring, mas nem por isso menos exigente. As condições adversas, muitas bandeiras amarelas e acidentes, obrigaram a muito trabalho. Fizemos o melhor que podíamos nas primeiras horas de prova para chegarmos perto dos nossos adversários. Aliás, estivemos sempre na mesma volta ", começou por explicar o piloto da Honda, que no sábado venceu a primeira prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), precisamente no circuito alemão.

O nevoeiro obrigou a interromper a prova durante a noite, o que permitiu aos pilotos descansarem mais do que o habitual, antes de as hostilidades regressarem de manhã.

"Foram seis horas de lutas diretas e intensas, sempre nos limites. Fiz um 'stint' longo, arriscámos muito, pois queríamos muito a vitória e não tínhamos nada a perder, mas, infelizmente, os nossos adversários estavam mais fortes e acabámos em terceiro", continuou Tiago Monteiro.

Ainda assim, reconhece que este é um resultado que o "enche de orgulho, pois foram três participações, duas vitórias e três pódios".

"Temos de estar orgulhosos deste percurso e eu, pessoalmente, grato por integrar esta equipa e grato à Honda Alemanha pelo convite. Já estou a pensar na próxima oportunidade", concluiu Tiago Monteiro.