Tiago Monteiro somou dois pontos em Aragão no WTCR

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) somou apenas dois pontos nas duas corridas da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que este fim de semana se disputaram em Aragão, Espanha, e baixou ao oitavo lugar do campeonato.

O piloto portuense teve de correr com 70 quilos extra no seu Honda Civic devido às regras de equilíbrio desportivo do WTCR, terminando a primeira corrida do dia em 21.º lugar e a segunda em 14.º.

"As duas corridas foram duras. O carro estava pesado. Conseguimos extrair o melhor dele em termos de equilíbrio, mas este peso extra foi complicado, sobretudo nas retas e na aceleração", explicou o piloto do Porto.

A primeira das duas corridas do dia foi ganha pelo italiano Gabriele Tarquini (Hyundai i30) enquanto a segunda sorriu ao belga Frédéric Vervisch (Audi RS 3).

"A segunda corrida foi muito aborrecida. Depois entrou o safety car e foi um pouco diferente, consegui lutar por algumas posições no meio do grupo. Marcámos dois pontos. mas não estou satisfeito com o resultado", concluiu o piloto da Honda.

Com o 14.º da segunda corrida, Tiago Monteiro conseguiu amealhar dois pontos para o campeonato. O piloto luso tem, agora, 54, que lhe valem o oitavo lugar da geral.

O francês Jean-Karl Vernay (Hyundai i30) lidera, com 82.

A próxima corrida será em Itália em 1 de agosto.