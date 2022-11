Tiago Monteiro termina WTCR na 15.ª posição

O português Tiago Monteiro (Honda Civic) terminou a temporada da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em 15.º, depois de este domingo ter sido 13.º e nono classificado nas duas últimas corridas da temporada, na Arábia Saudita.

Numa prova em que o espanhol Mikel Azcona (Hyundai Elantra) assegurou o título na véspera, ao ser terceiro na qualificação, o francês Nathanael Berthon (Audi RS3) e o belga Gilles Magnus (Audi RS3) venceram as duas corridas deste domingo.

Tiago Monteiro fechou a temporada com um 13.º lugar na primeira corrida, a 40,153 segundos do vencedor, tendo sido ainda nono na segunda corrida, que acabou com o pelotão atrás do safety car, devido a um acidente nos últimos minutos.

"Estou contente por ter acabado [esta temporada]. Foi uma época difícil, por várias razões. Mas as coisas são o que são. Não começámos bem, mas as coisas foram piorando. Ainda tentámos encontrar soluções, mas não tivemos as condições ideais para estar a este nível. Sem testes, foi difícil lutar contra as equipas de topo. Vamos ver o que acontecerá no próximo ano", lamentou Tiago Monteiro.

O formato atual do campeonato vai mudar em 2023, mas ainda se desconhece qual o modelo que será adotado, depois de um ano acidentado, em que a organização da corrida portuguesa, em Vila Real, ameaçou deixar o calendário se não tivesse mais apoio do promotor (Discovery Sports Events) e em que o construtor chinês Lynk & Co abandonou o campeonato a meio em protesto com a falta de segurança com os pneus escolhidos.

Tiago Monteiro, que este ano esteve sempre longe dos lugares do pódio, revelou ter aprendido "muito".

"Estando num campeonato do mundo temos de estar a esse nível. A culpa é um pouco de todos mas não tivemos as ferramentas para lutar com os da frente. Temos de analisar as coisas que deveríamos ter feito melhor", concluiu.