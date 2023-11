Valentino Rossi fará Mundial de Resistência

O que são 44 anos para Valentino Rossi? Apenas um número. O italiano deixou as motos em 2021 após conquistar nove títulos mundiais, sete deles na classe-rainha, o MotoGP.

Mas o italiano não ficou quieto e a viver à custa dos rendimentos. A adrenalina está-lhe no sangue, continuando a competir, mas desta vez nas quatro rodas. Experimentou um pouco de tudo, para em 2024 abraçar um novo desafio: fazer uma época completa com a BMW na nova categoria LMGT3 do campeonato do Mundo de resistência, onde se inclui a participação nas míticas 24 Horas de Le Mans.

"Estou emocionado. É o passo seguinte para mim, competir a tempo inteiro num Mundial e não apenas na Europa", confessou Rossi, ele que nos dois últimos anos participou no GT World Challenge Europe. "Estou familiarizado com o carro, mas o formato com três pilotos de três categorias de desempenho diferentes será novo para mim. De um modo geral, penso que estaremos numa posição muito boa", sublinhou ainda o italiano, recebendo elogios do diretor da equipa. "Será um atrativo para o público", destacou Andreas Roos.