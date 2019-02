WTCR: Tiago Monteiro regressa pronto a "lutar pelo campeonato"

O piloto português Tiago Monteiro disse eta segunda-feira que estará "mais forte do que nunca", no regresso à Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), após um acidente sofrido em 2017, manifestando-se preparado para "lutar pelo campeonato".Já recuperado de um forte traumatismo craniano sofrido em Barcelona, em 6 de setembro de 2017, o piloto portuense volta à competição a tempo inteiro em 2019, depois de uma aparição esporádica na época passada, no Japão (11.º lugar).A equipa KCMG, do antigo piloto chinês Paul Ip, será a 'casa' do piloto português em 2019, que continua aos comandos de um Honda Civic Type R."Não tenho dúvida nenhuma que regresso à competição mais forte e determinado do que nunca. Estou muito feliz por estar de volta. A Honda e a KCMG são uma equipa experiente e rápida, o que me leva a acreditar que estaremos entre os primeiros lugares desde cedo. Vou lutar pelo campeonato, que fui obrigado a deixar para trás em 2017", afirmou Tiago Monteiro, através da sua assessoria de comunicação.O piloto do Porto lembrou o 'calvário' que atravessou no ano passado, forçado a ficar afastado da competição devido aos problemas de visão decorrentes do acidente sofrido em Barcelona, durante um dia de testes."Foi muito duro acompanhar 'in loco' todas as provas de 2018 e não poder competir, mas aprendi muito com essa situação e triplicou a minha motivação. Conseguir correr no Japão foi muito especial. Foi nessa altura que percebi que o meu regresso estava para muito breve. E aqui estou eu, mais focado do que nunca", garantiu.Tiago Monteiro terá como companheiro de equipa o húngaro Attila Tassi, de 19 anos, que o piloto português qualificou de "um jovem piloto cheio de garra e muito rápido".A época 2019 do WTCR arranca em Marrocos, em 06 e 07 de abril e será composta por dez jornadas, incluindo a de Vila Real em 06 e 07 de julho.Antes do arranque da temporada, os pilotos têm dois dias de testes em Barcelona, em 28 e 29 de março.