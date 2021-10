WTCR: Tiago Monteiro soma cinco pontos na República Checa

O português Tiago Monteiro (Honda) somou este domingo cinco pontos na ronda checa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), graças ao 12.º lugar conseguido na segunda das duas corridas.

O piloto português, que sofreu problemas mecânicos no seu Civic que o obrigaram a começar na cauda do pelotão, terminou a primeira corrida do dia na 16.ª posição, fora dos lugares pontuáveis, para ser 12.º na segunda.

"Foi muito difícil. Tínhamos um bom equilíbrio, mas os problemas mecânicos forçaram-nos a começar atrás. Fizemos boas partidas, mas, mesmo no final, quando já estava a virar, toda a gente estava a aproveitar para dar uns toques, outros a cortar na chicane, fui ultrapassado pelo Atila Tassi [Honda]. Quando há uma pista destas, tem de haver mais vigilância dos comissários", queixou-se o portuense, após a primeira corrida do dia, que terminou a 40 segundos do vencedor, o argentino Nestor Girolami (Honda).

Na segunda corrida do dia, Tiago Monteiro foi 12.º, a 26,455 segundos do vencedor, o húngaro Norbert Michelisz (Hyundai).

"Fizemos algumas mudanças no carro para a segunda corrida que ajudaram numas partes, mas prejudicaram noutras", concluiu o piloto português que, com estes resultados, ocupa a 12.ª posição do campeonato, com 70 pontos, a 65 do líder, o francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co), quando faltam três jornadas duplas para o final do campeonato.

Tiago Monteiro está já a "pensar na próxima semana", na ronda francesa. "Não marquei muitos pontos esta semana, o que é uma pena. Em Pau, vai ser um circuito novo para nós, enquanto outros já lá testaram", frisou.