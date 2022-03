Joaquim Rodrigues Jr. findou em 9º a primeira etapa do Abu Dhabi Desert Challenge

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou este domingo na nona posição a primeira etapa do Abu Dhabi Desert Challenge, segunda prova do Mundial de todo-o-terreno, com 262 quilómetros cronometrados.



'Quim' Rodrigues concluiu a jornada de hoje a 8.28 minutos do vencedor, o britânico Sam Sunderland (GasGas), ocupando idêntica posição na geral, a 7.02 do líder, o piloto dos Emirados Árabes Unidos Michael Doherty (SRG).

Sunderland gastou 3:18.32 horas, deixando na segunda posição o argentino Kevin Benavides (KTM), a 2.11 minutos, com Michael Doherty em terceiro, a 2.14.

O piloto luso ainda apanhou um susto durante a tirada, mas conseguiu evitar a queda. "Sendo a primeira etapa, tentei levar as coisas com calma. Foi um bom dia para mim, apesar de o terreno ser duro. Cometi um erro e quase caí, mas estou contente por ter conseguido terminar em segurança", resumiu Quim Rodrigues.

Ao contrário, o piloto do Botsuana Ross Branch, seu companheiro de equipa na Hero, não evitou uma queda numa duna e viu os serviços médicos aconselharem a sua retirada para exames complementares no hospital, que não revelaram sequelas, pelo que deverá alinhar na próxima tirada.

Na segunda-feira, os pilotos enfrentam mais 316 quilómetros na região de Liwa, na primeira parte de uma etapa maratona.