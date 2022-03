Joaquim Rodrigues Jr. foi oitavo no prólogo do Abu Dhabi Desert Challenge

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi este sábado oitavo classificado no prólogo de abertura do Abu Dhabi Desert Challenge, segunda prova do Mundial de todo-o-terreno em motociclismo.

O piloto de Barcelos concluiu os cerca de dois quilómetros a 48 segundos do vencedor, o pilotos do Emirados Árabes Unidos, Micharl Doherty (SRG), depois de ter sido aplicado um fator de oito (os tempos foram multiplicados por oito) de forma a que as diferenças não fossem irrisórias.

O austríaco Mathias Walkner (KTM) foi o segundo, com o mesmo tempo do vencedor, enquanto o australiano Toby Price (KTM) foi terceiro, a oito segundos.

A Honda, equipa gerida pelo português Ruben Faria, optou por sair de lugares mais recuados, de forma a poder encontrar marcas durante a primeira etapa, no domingo, e ganhar tempo na navegação.

"Optámos pela estratégia de sair mais atrás para tentar ganhar tempo na primeira etapa. A equipa está bem e com as motas em perfeito estado", sublinhou o antigo piloto algarvio.

O primeiro piloto da Honda foi o chileno Ignacio Cornejo, que sairá da 18.ª posição.

O Abu Dhabi Desert Challenge é a segunda prova do Mundial de todo-o-terreno.

No palmarés, consta a vitória do falecido Paulo Gonçalves, em 2014.