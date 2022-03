Joaquim Rodrigues Jr. mantém nono lugar no Abu Dhabi Desert Challenge

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) manteve esta segunda-feira o nono lugar do Abu Dhabi Desert Challenge, segunda prova do Mundial de todo-o-terreno, depois de ter sido sétimo classificado na segunda etapa da prova.

O piloto luso concluiu os 316 quilómetros cronometrados da tirada de hoje a 4.02 minutos do vencedor, o seu companheiro de equipa Ross Branch (Hero), natural do Botswana. "Foi uma etapa difícil para mim. Era muito rápida e o sol brilhava muito, pelo que não conseguíamos ver nada. No início, custou-me a encontrar o ritmo mas, lentamente, fui conseguindo e, depois, concentrei-me em terminar a etapa sem erros", explicou o piloto de Barcelos.

Hoje, foi a primeira parte de uma etapa maratona, em que os pilotos não têm assistência no final da tirada.

O argentino Kevin Benavides (KTM) lidera, com 4.23 minutos de vantagem sobre o norte-americano Ricky Brabec (Honda) e 5.04 minutos face ao chileno Ignacio Cornejo (Honda).

Joaquim Rodrigues Jr. é nono, a 9.46 minutos.

Na terça-feira, disputa-se a terceira etapa da prova, com 255 quilómetros cronometrados.