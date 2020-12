Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sébastien Loeb confirmado na equipa de Lewis Hamilton no campeonato Extreme E Piloto francês irá partilhar a equipa X44 com a espanhola Cristina Gutiérrez, que conta com quatro participações no Rali Dakar





• Foto: Twitter Sébastien Loeb