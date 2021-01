WTCR reformula campeonato mas mantém prova em Vila Real

Os organizadores da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), em que participa Tiago Monteiro (Honda), adiaram esta sexta-feira o arranque do campeonato, trocaram uma prova da Eslováquia por outra em Itália, passando Portugal a ser a segunda jornada.

Em comunicado, a Eurosport Events, que organiza a competição, anunciou o adiamento da primeira prova, prevista para a Hungria, de 14 a 16 de maio para 21 e 22 de agosto, passando Nürburgring (Alemanha) a abrir o campeonato, de 3 a 5 de junho.

Também foi cancelada a segunda jornada, que deveria decorrer na Eslováquia, de 21 a 23 de maio.

A prova portuguesa, que decorre no circuito citadino de Vila Real, mantém as datas iniciais, de 26 a 27 de julho, sendo agora a segunda ronda do WTCR.

Segue-se Aragão (Espanha), de 10 a 11 de julho, e uma nova prova, em Itália, em 31 de julho e 01 de agosto.

A caravana do campeonato segue, então, para a Hungria, antes da prova na Coreia do Sul, uma semana mais tarde do que o previsto, em 16 e 17 de outubro.

Segue-se a China, em 06 e 07 de novembro, terminando o campeonato no Circuito da Guia, em Macau, de 19 a 21 de novembro.

Para além das alterações no calendário, os organizadores encolheram cada jornada, de três para dois dias, com exceção da primeira e última provas.

"As restrições às viagens e os confinamentos gerais decretados por alguns países, ao mesmo tempo em que decorrem os processos de vacinação, e o adiamento do início da temporada para junho permitem que mantenhamos oito provas", lê-se no comunicado do WTCR.

As alterações já foram aprovadas pelo Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Calendário da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) de 2021:

03 a 05 jun: Nürburgring, Alemanha.

26 e 27 jun: Vila Real Portugal, Vila Real.

10-11 julho: Aragão, Espanha.

31 jul e 01 ago: Adria, Itália.

21 e 22 ago: Hungaroring, Hungria.

16 e 17 out: Inje Speedium, Coreia do Sul.

06 a 07 nov: local a designar, China.

19 a 21 nov: Circuito da Guia, Macau.