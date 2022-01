Filipe Albuquerque em segundo nas 24 Horas de Daytona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Filipe Albuquerque (Acura) terminou este domingo na segunda posição nas 24 Horas de Daytona, prova de abertura do campeonato americano de resistência automóvel.

Filipe Albuquerque, que fez equipa com os norte-americanos Ricky Taylor, Alexander Rossi e o britânico Will Stevens, largou da pole position, mas terminou a 3,028 segundos do vencedor, o brasileiro Hélio Castroneves (Acura).

"É sempre duro perder quando estamos tão perto de uma vitória numa grande corrida como são as 24 Horas de Daytona", começou por dizer o piloto de Coimbra.

Apesar da desilusão por não ter podido repetir o triunfo conseguido em 2021, Filipe Albuquerque mostrou-se satisfeito pelos pontos amealhados para o campeonato.

"Demos o nosso melhor, toda a equipa fez um grande trabalho. Por três segundos perdemos uma grande vitória. No ano passado ganhámos mas agora ficámos em segundo. A tristeza invade-nos mas as corridas são assim. É um bom resultado para o campeonato", concluiu Albuquerque.

Em terceiro lugar terminou o francês Loic Duval (Cadillac), a 4,420 segundos do vencedor, após 761 voltas realizadas.

Já na categoria LMP3, o outro português em prova, João Barbosa (Ligier), terminou também na segunda posição, 15.º da geral.