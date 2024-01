António Félix da Costa em 16.º na segunda prova da Fórmula E

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou esta sexta-feira na 16.ª posição a segunda prova do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, disputada em Diriyah, na Arábia Saudita.

O piloto natural de Cascais terminou a corrida a 29,885 segundos do vencedor, o britânico Jake Dennis (Andretti), com o francês Jean-Eric Vergne (DS) em segundo, a 13,289 segundos, e o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar) em terceiro, a 13,824.

Félix da Costa largou da 20.ª posição, numa pista onde as ultrapassagens são difíceis, terminando em 16.º e fora dos lugares pontuáveis (10 primeiros).

"Estou a viver um momento complicado, nunca estive nesta posição antes e tenho de encontrar a luz ao fundo do túnel. Têm sido semanas complicadas e hoje tivemos uma qualificação abaixo do que queremos. A corrida quase não teve ultrapassagens", lamentou o piloto luso, que já tinha sido forçado a desistir na ronda de abertura, na cidade do México.

Félix da Costa tem nova oportunidade este sábado, quando se disputar a terceira ronda da temporada, já que esta prova é uma ronda dupla (duas jornadas em dias seguidos na mesma pista).

"Experimentámos algumas mudanças no carro para a corrida de amanhã [sábado], vamos ver", disse ainda.

O alemão Pascal Wherlein, companheiro de Félix da Costa na Porsche, lidera o campeonato, com 32 pontos, depois de nesta sexta-feira ter sido oitavo classificado.

Já o piloto luso é 19.º, ainda sem pontos.