Associação Race for Good de volta aos ralis com André Villas-Boas ao volante

A Race for Good, em parceria com a Hyundai Portugal, irá marcar

presença no Rally Serras de Fafe e Felgueiras com André Villas-Boas ao

volante de um Hyundai i20 N R5.





A Associação Race for Good, fundada por André Villas-Boas, volta aos Ralis depois do sucesso obtido no WRC Rali de Portugal onde conseguiu gerar uma quantia importante em donativos para as suas causas, e também, uma carinhosa empatia entre a sua instituição e o público presente.Desta vez, e fruto da nova parceria lançada entre a Race for Good e a Hyundai Portugal, a equipa Race for Good de André Villas-Boas e Gonçalo Magalhães estará ao volante de um Hyundai i20 N R5 no Rally Serras de Fafe e Felgueiras.Os donativos gerados, através do branding, no Hyundai Race for Good de André Villas Boas, reverterão inteiramente a favor das Instituições que a Race for Good apadrinha. São elas a APPACDM do Porto, a Ace Africa e a Laureus Sport for Good Foundation.A Race for Good utiliza o poder do desporto para consciencializar as pessoas para causas sociais e humanitárias dando força ao movimento #raceforgood."É um privilegio ter a oportunidade de participar num rali tão prestigiante, no plano nacional e internacional, como o Rally Serras de Fafe e Felgueiras. A Race for Good está a crescer e pretendemos financiar cada vez mais projetos de âmbito social em Portugal e no estrangeiro. Trazer sorrisos a quem mais necessita é o nosso lema e a nossa motivação. Para que isso aconteça é importante não só anotoriedade do Rali, mas também, um conjunto de parcerias, tais como aquela que acabamos de assinar com a Hyundai Portugal que nos permite dar maior visibilidade ao que estamos a fazer e angariar mais donativos para as nossas instituições e os nossos futuros projetos.Quero deixar um agradecimento especial às empresas que se juntaram a nós neste movimento contribuindo de forma singular a favor das nossas causas. À Hyundai Portugal e seu CEO Sérgio Ribeiro, à Cetelem, à Century 21, à Rangel Logistics Solutions, à Schmidt Light Metal Group o nosso muito obrigado em nome da Race for Good", agradeceu André Villas-Boas.