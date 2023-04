Atriz porno abandonou o automobilismo por falta de dinheiro mas anuncia agora o regresso: «As estrelas alinharam-se»

Renèe Gracie abandonou o automobilismo em 2017 e partiu para outra carreira, bem diferente da do desporto automóvel, alegando que aquilo que auferia não era suficiente. A condutora australiana tornou-se uma estrela da pornografia e a carta ficou recheada. Apesar de fazer filmes de outra índole, abriu também uma conta pessoal de OnlyFans e revelou que logo no mês de estreia, em junho de 2020, alcançou proveitos na ordem dos 500 mil dólares.Gracie anunciou agora, ao portal 'Wide World Of Sports', que está a planear o regresso ao desporto motorizado, em particular na Bathurst 1000, prova que decorre em outubro na Austrália."Comecei a planear um regresso em 2021, quando comecei a levar as coisas a sério, conversando com as pessoas e descobrindo o que era possível. A primeira indicação foi que havia desafios para encontrar o apoio dentro da indústria para fazê-lo funcionar. Dedicámos o nosso tempo a planear e a fazer o programa ideal", começou por dizer.A condutora e estrela de filmes para adultos alinhava pela Dragon Motor Racing, ao volante de um Holden VF Commodore, quando desistiu do automobilismo, há já seis anos. Agora, mostra-se empolgada com o regresso para o qual está a trabalhar. "Foi tudo muito estratégico com quem trabalhei e com quem queria fazer acontecer o meu regresso. Algumas oportunidades que me foram apresentadas estavam certas e outras erradas, mas as estrelas alinharam-se para juntar tudo. Funcionou tudo e tudo se encaixou. Estou muito feliz com todos com quem estou a trabalhar e que fizeram parte dessa caminhada. Foi uma prova para mim de que sim, era hora de voltar às corridas", frisou Gracie, de 28 anos.