Corrida de Fórmula 2 suspensa depois de dois acidentes seguidos

A corrida de Fórmula 2 foi suspensa e não será retomada na Arábia Saudita, mais propriamente em Jeddah. A bandeira vermelha surgiu depois de dois acidentes complicados e praticamente seguidos, sobretudo o primeiro entre Enzo Fittipaldi e Theo Pourchaire Minutos depois de retomada a corrida, surgiu um novo acidente entre Guilherme Samaia e Olli Caldwel. Os carros ficaram no meio da pista, com os destroços a impedirem a passagem dos restantes pilotos que foram sendo encaminhados para as boxes.Foi declarado como vencedor Oscar Piastri, seguido de Robert Shwartzman no segundo posto e Boschung em terceiro. Todos os pilotos viram ser creditados apenas metade dos pontos.