Federação Portuguesa de Motonáutica passou de prejuízo a lucro em três anos

A Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) aprovou esta sexta-feira por unanimidade e louvor as contas de 2020 do organismo, que passou de prejuízo a lucro em três anos.

Em comunicado, a FPM deu conta do lucro de quase 50 mil euros (49.994 euros) no ano passado, recuperando de um resultado negativo de 129 mil euros em 2019, apesar dos vários investimentos realizados, como a construção de uma nova sede, após o prejuízo de 67 mil euros no início do mandato.

"Isto não é um milagre, a matemática é uma ciência exata. Tudo isto tem a ver com o incrível apoio dos nossos patrocinadores e com a excelente e fundamental ligação que temos com as autarquias nossas parceiras", afirmou o presidente da FPM, Paulo Ferreira.

Em 2021, Portugal vai receber as duas primeiras etapas do Mundial de Fórmula 2, em Vila Velha de Ródão, entre 03 e 06 de junho, e em Baião, entre 10 e 13 de junho, nas quais o piloto luso Duarte Benavente vai iniciar a defesa do título de campeão do mundo.