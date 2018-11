Félix da Costa confirmado no campeonato de Fórmula E de 2019

O português António Félix da Costa foi esta sexta-feira confirmado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) como um dos 22 pilotos que vão disputar o Campeonato de Fórmula E de 2019.De acordo com a lista de inscritos divulgada hoje, o piloto português vai correr com o número 28, num BMW iFE 1.8, da equipa Andretti Motorsport.Da lista de 22 inscritos - mais dois do que em 2018 - destaca-se a presença de pilotos com passagem pela Fórmula 1, casos de Felipe Massa, num Venturi VFE05, Stoffel Vandoorne (Venturi VFE05), Lucas di Grassi (Audi e-tron FE05), Sebastien Buemi (Nissan IM01), Jean-Eric Vergne (DS E-TENSE FE19) e Nelson Piquet Jr. (Jaguar I-Type III).Entre os inscritos está também o antigo campeão mundial de carros de turismo, Pechito Lopez, com um Penske EV-3, num campeonato que arranca em 15 de dezembro, na Arábia Saudita, e do qual Jean-Eric Vergne é o atual campeão.