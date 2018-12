Félix da Costa vence primeira corrida do Mundial de Fórmula E

O português António Félix da Costa, ao volante de um BMW, venceu este sábado a corrida inaugural do Campeonato do Mundo de Fórmula E de 2018/19, realizada na Arábia Saudita, após um emocionante braço-de-ferro com o francês Jean-Éric Vergne.Félix da Costa, que partiu da 'pole position' no circuito citadino em Diriyah, cidade próxima da capital Riade, terminou a corrida com 462 milésimos de vantagem sobre Vergne, que defende o título conquistado na temporada passada, e 4,033 sobre o belga Jérôme d'Ambrosio, segundo e terceiro classificados, respetivamente.O piloto português liderou durante a fase inicial da prova, até ser ultrapassado por Vergne, e, posteriormente, pelo alemão André Lotterer, mas o duo da frente foi penalizado com uma passagem pelas 'boxes', deixando Félix da Costa na liderança, com uma vantagem confortável sobre d'Ambrosio.A entrada do 'safety car' reagrupou o pelotão e permitiu a recuperação de Vergne, que chegou a esboçar a ultrapassagem a Félix da Costa nas últimas curvas do circuito, mas o piloto português conseguiu resistir e, dessa forma, assumir a liderança do campeonato.O Grande Prémio da Arábia Saudita foi a primeira de 13 provas do campeonato, que se disputam em 12 cidades de cinco continentes, com a última ronda -- a única em que está prevista a realização de duas corridas - a realizar-se em Nova Iorque, em 13 e 14 de julho de 2019.A edição de 2019, a quinta do campeonato, sofreu algumas alterações, destacando-se a maior autonomia das baterias, que pode permitir que os pilotos não tenham de trocar de monolugar e disputem ininterruptamente os 45 minutos mais uma volta de cada uma das corridas.Os carros estão também mais rápidos e evoluídos a nível aerodinâmico e o público vai poder premiar cinco pilotos com o designado 'fanboost', que confere um suplemento de potência aos mais votados.