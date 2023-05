Festa do desporto motorizado em Penafiel com 300 pilotos de oito modalidades

O festival de desportos motorizados "Penafiel Racing Fest", este ano na sua quinta edição, vai reunir cerca de 300 pilotos, de oito modalidades, incluindo federadas, com uma logística de 400 pessoas, segundo divulgou hoje a organização.

O evento está agendado para o fim de semana de 16 a 18 de junho, com a maioria das provas de automóveis e motos a disputar nas ruas da cidade, algumas em simultâneo, onde se espera a presença de dezenas de milhares de espetadores. Haverá ainda provas que vão percorrer as freguesias do concelho, destacando-se o rali "Taça Joaquim Santos", que, além da superespecial noturna na cidade, incluirá novos troços de classificação, mais rápidos. O cortejo de automóveis clássicos também fará um périplo pelo concelho.

Além da componente competitiva, o "Penafiel Racing Fest" proporciona uma 'fan zone' que será animada com atuações de bandas e DJ's.

Na apresentação do festival, que se realizou hoje no parque da cidade, o presidente da Câmara, Antonino Sousa, sinalizou que o evento apoiado pelo município, além da competição, será sobretudo "uma grande festa e convívio para quem gosta de automóveis". O diretor da prova, Óscar Coelho, destacou, por seu turno, que o "Penafiel Racing Fest" constitui "uma festa das coletividades e do associativismo do concelho e da região, recordando que vários clubes colaboram na organização das diferentes competições. Nos três dias, haverá provas a contar para os campeonatos nacionais de super-enduro urbano e "drag racing", além de uma atividade de radiomodelismo, que estreou no ano passado, integrada no campeonato regional.

Desfile de clássicos, rali "Taça Joaquim Santos", com novos troços a passar nas localidades de Figueira, Lagares, Capela e Eja, concentrações e corridas de motorizadas clássicas e provas de veículos todo-o-terreno também integram o programa, "procurando agradar a vários públicos", que se espera sejam oriundos de todo o país.

A organização destaca, ainda, uma corrida de carrinhos a pedais, que deverá reunir mais de 1.000 crianças, e momentos de animação, com a prática de basquetebol de rua, outra novidade no programa de 2023. Ao nível da segurança, a principal alteração é criação de uma passagem pedonal aérea na avenida principal da cidade, para "melhorar a mobilidade e a segurança dos espetadores", um trabalho articulado com a GNR, corpos de bombeiros e uma equipa médica dedicada, como sinalizou aos jornalistas o vice-presidente da câmara, Pedro Cepeda.

Óscar Coelho, da organização, acrescentou que haverá ajustes na montagem das pistas para "causar o mínimo impacto à população", nomeadamente ao "nível do estacionamento e da mobilidade", e num corredor para garantir a circulação na cidade. O orçamento para a organização do festival ultrapassa os 200 mil euros, segundo revelou o diretor da prova.