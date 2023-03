FIA atribui certificação ambiental ao Circuito Internacional de Montalegre

A Federação Internacional do Automóvel atribuiu a certificação ambiental de duas estrelas ao Circuito Internacional de Montalegre, reconhecendo o esforço da autarquia e da organização em "minimizar o impacto ambiental" da prova do Mundial de Ralicrosse, foi esta terça-feira anunciado.

"A Federação Internacional do Automóvel (FIA) certificou o plano de responsabilidade ambiental do Circuito Internacional de Montalegre, que recebe anualmente a prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralicrosse", lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira.

Esta certificação, de duas estrelas, numa escala de um a três, "reconhece o esforço do município [de Montalegre] e da organização da prova portuguesa para minimizar o impacto ambiental do evento" realizado a 17 e 18 de setembro de 2022.

Com a ronda lusa deste ano, que inaugura o Mundial da especialidade, a organização vai procurar obter "uma certificação ambiental FIA de três estrelas", unindo esforços com o município para "reforçar as medidas de proteção ambiental" na prova.

A etapa portuguesa do Mundial de Ralicrosse está agendada para os dias 3 e 4 de junho. A par do Campeonato do Mundo, a ronda lusa volta a incluir os europeus de RX1 (Supercars) e RX3 (Super1600) e o kartcrosse "como prova de suporte".