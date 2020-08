Filho de Kimi Raikkonen já conduz aos 5 anos

Com apenas cinco anos, o filho do piloto de Fórmula 1 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) já começou a conduzir sozinho. A revelação foi feita pelo próprio pai, revelando que se trata de uma tradição finlandesa.

O que para muitos pode ser considerado um perigo, para Kimi nada mais é do que uma simples forma de diversão e desenvolvimento.... sem dramas. “É o mesmo que no karting. Se podes mover um kart sem acidentes, podes fazê-lo com um carro normal, sobretudo porque é mais fácil”, confirmou o finlandês à ‘Sport1’.

“Uma coisa é certa, os desportos de motor, especialmente os rallis, são extremamente populares na Finlândia. Aliás, enquanto jovem, tens a oportunidade de praticar a condução desde o princípio”, disse ainda Raikkonen.

Recuando à sua infância, o campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2007 recorda os momentos vividos com o seu irmão, onde andavam também desde pequenos pelos bosques em karts e carros. “As lições de condução era uma atividade obrigatória”, confessa ainda o piloto, reforçando a importância que dava aqueles momentos. “Por agora gostamos apenas do fator diversão, não levo o cronómetro. Não há pressão, só divertimento”, finalizou Raikkonen.