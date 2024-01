Fórmula E: Cassidy vence corrida 2 na Arábia Saudita, Félix da Costa foi 14.º

O piloto neozelandês Nick Cassidy, no I-Type 6 da Jaguar, ganhou a ronda 3 do Mundial de Fórmula E, vencendo a segundo ePrix da etapa do campeonato de 2024 realizada no Circuito Citadino de Riade, em Diriyah, cidade próxima da capital da Arábia Saudita que a UNESCO classifica como Património da Humanidade. O vice-campeão em título soma o 6.º triunfo da carreira na categoria, após os terceiros lugares que conseguiu nas duas primeiras corridas do ano, na Cidade do México e em Diriyah.

Para o piloto de Auckland, que ingressou na Jaguar esta época, resultado saboroso, por posicioná-lo na liderança do Mundial, com 56 pontos, mais 18 que Pascal Wehrlein, 7.º neste ePrix realizado sob luz artificial, e 33 que Jean-Éric Vergne, 8.º na corrida de hoje. A formação britânica também ganha vantagem no campeonato de equipas, passando a somar 76 pontos, contra os 47 da 2.ª classificada, a DS Penske.

Em Diriyah, numa corrida com ponta final excitante (Jake Dennis, o campeão em título e o vencedor do ePrix de ontem, foi 10.º, mas terminou as 36 voltas somente a 6,240 s de Cassidy!…), Robin Frijns, da Envision, na 2.ª posição, e Oliver Rowland, da Nissan, na 3.ª. O segundo, britânico, arrancou da "pole position", resultado que valeu os primeiros pontos (3) da temporada, mas perdeu a liderança para o primeiro depois do arranque… Depois, na volta 5, foi a vez de Cassidy assumir o comando de forma definitiva.

António Félix da Costa, após qualificação dececionante (11.º no Grupo A da sessão, em 11 pilotos), arrancou de 21.º (era 22.º, mas Sébastien Buemi, da Envision, ficou fora do ePrix, depois de destruir a dianteira direita do monolugar no programa que "arrumou" a grelha de partida) e fez a corrida possível, aproveitando a ótima gestão da energia na bateria do Porsche 9XX Electric para ganhar uma mão cheia de posições até à bandeira de xadrez. O português, campeão da Fórmula E em 2020, terminou em 14.º e continua sem somar pontos em 2024.

A ronda 4 do Mundial de Fórmula realiza-se a 16 de março, em São Paulo, no Brasil.