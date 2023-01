Fórmula E: Félix da Costa recomeça do “zero”

O Mundial de Fórmula E arranca amanhã no México e de novo com António Félix da Costa na grelha de partida. Mas desde vez com um carro novo, ao volante de um Porsche."É quase um recomeço do zero, com muitos pilotos que alteraram de equipas e também com o novo carro GEN 3 da Fórmula E", começou por dizer o piloto português à sua assessoria, ele que foi campeão mundial em 2020, então com a equipa DS.Sem perspetivar o Mundial a longo prazo, Félix da Costa limita-se para já a abordar a primeira corrida. "Tivemos um teste em Valência, mas não se pode tirar grandes conclusões, pelo que ninguém sabe muito bem o que esperar para este fim-de-semana. Do meu lado espero que a minha estreia com a Porsche corra bem e tudo farei para representar da melhor maneira esta grande marca", referiu, acrescentando estar "moderadamente otimista, no sentido que sei que fizemos um bom trabalho na preparação da época, mas não sei o que esperar dos nossos adversários".O Mundial vai ter 16 corridas, entre 14 de janeiro e 30 de julho, sendo que as últimas provas terão lugar em Londres.