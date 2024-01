Fórmula E na Arábia Saudita: Campeão Jake Dennis vence corrida 2 de 2024, Félix da Costa foi 16.º

O britânico Jake Dennis, no Porsche 9XX Electric da Andretti, ganhou o ePrix de Diriyah, corrida 2 do Mundial de Fórmula E. O campeão em 2013, terceiro na grelha de partida, assumiu a frente da corrida com 37 voltas ao Circuito Citadino de Riade com 2,495 km e 21 curvas, depois de Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) e Mitch Evans (Jaguar), os dois primeiros líderes passarem pelo Attack Mode, programa que ativa a potência máxima dos monolugares elétricos, mas pode utilizar-se apenas durante 8 minutos, e manteve o comando até à bandeira de xadrez.

Dennis, que somou 26 pontos em Diriyah, somando a volta mais veloz à 1.ª posição na corrida, ascendeu à 4.ª posição no campeonato, com 28 pontos, só menos 4 que o líder da classificação, o alemão Pascal Wehrlein, que terminou o ePrix em 8.º, após a vitória na corrida inaugural da temporada, na Cidade do México. Na Arábia Saudita, Vergne 2.º, a 13,289 s, e Nick Cassidy (Jaguar) 3.º, a 13,824 s. O britânico ganhou pela 6.ª vez na Fórmula E (18.º pódio), 1.ª em 2024.

António Félix da Costa, que teve de arrancar da 20.ª posição da grelha de partida, após qualificar-se em 18.º, devido a penalização de 3 lugares pela colisão com o ABT Cupra de Nico Müller no ePrix da Cidade do México, foi apenas 16.º, continuando sem somar pontos na Época 10 de campeonato que venceu em 2020.

Amanhã, também em Diriyah, ronda 3 da temporada, com qualificação às 12.20 horas de Portugal Continental e ePrix a partir das 17.04 horas, novamente com 37 voltas.



Autor: José Caetano