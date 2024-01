Fórmula E na Arábia Saudita: Nissan de Rowland na 'pole', Porsche de Félix da Costa último

António Félix da Costa está a protagonizar muito mau arranque de Época 10 no Mundial de Fórmula E. O piloto português da Porsche, depois do abandono na corrida inaugural do campeonato, na Cidade do México, após colisão com o ABT Cupra do suíço Nico Müller, não conseguiu melhor que a 16.ª posição na ronda 2 da temporada, realizada ontem, em Diriyah, na Arábia Saudita, e, hoje, qualificou-se em último para o segundo ePrix no programa do Mundial de 2024 no Circuito Citadino de Riade, que tem início marcado para as 17.04 horas de Portugal Continental.

Félix da Costa integrou o Grupo A na primeira fase da qualificação e foi 11.º em 11 pilotos, a 1,021 s do mais veloz na série, o franco-argentino Sacha Fenestraz, da Nissan. Este registo, muito modesto, considerando as credenciais tanto do piloto como do 9XXElectric da Porsche, colocou-o de imediato na última linha da grelha de partida para as 36 volta sob luz artificial ao circuito citadino com 2,495 km e 21 curvas nos subúrbios da capital saudita. O português queixa-se do comportamento do monolugar, facto que perturba a confiança e, consequentemente, diminui a concentração e a rapidez…

Facto que confirma a existência de problemas: o vencedor de ontem, o britânico Jake Dennis, da Andretti, equipa que também acelera com o Porsche 9XX Electric, falhou a passagem à fase de grupos da qualificação e conseguiu apenas a 15.ª posição na grelha de partida, enquanto o companheiro de equipa de Félix da Costa e comandante do Mundial, o alemão Pascal Wehrlein, assegurou só a 10.ª.

Oliver Rowland, que abandonou a Mahindra a meio da temporada de 2023, insatisfeito com os resultados da formação indiana, voltou à Nissan este ano e, à terceira qualificação com o eFORCE 04, superiorizou-se à concorrência na sessão de qualificação, vencendo o neerlandês Robin Frijns (Envision) na final, por 0,274 s. O britânico de 31 anos conseguiu a 6.ª "pole" da carreira na Fórmula E, mas apenas a 1.ª desde Seul-2022, assim somando os primeiros pontos (3) nesta Época 10 do Mundial. Já a equipa nipónica não comemorava resultado igual desde a Cidade do Cabo-2023 (então, conseguiu-o com Fenestraz), ePrix ganho por Félix da Costa.



Autor: José Caetano