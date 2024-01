Fórmula E na Arábia Saudita: Vergne na 'pole', Félix da Costa 20.º

António Félix da Costa está confrontado com início de época difícil no Mundial de Fórmula E. O piloto da Porsche, na qualificação para a ronda 2 do campeonato, o ePrix de Diriyah, na Arábia Saudita, não conseguiu melhor que a 9.ª posição do Grupo B, o que o coloca em 20.º na grelha de partida para a corrida com 37 voltas ao Circuito Citadino de Riade, que tem início marcado para as 17:04 horas de Portugal Continental.

Félix da Costa, na Arábia Saudita, onde venceu em 2018, na primeira visita da Fórmula E ao reino, procura somar os primeiros pontos de 2024, depois do abandono no ePrix da Cidade do México, no arranque da temporada. No entanto, conhecendo-se a importância da qualificação, missão difícil pela frente, mas não impossível, sobretudo por contar com monolugar elétrico muito competitivo (9XX Electric).

O francês Jean-Éric Vergne, da DS Penske, foi o mais rápido da qualificação e igualou o recorde de 16 'pole positions' na categoria que pertencia ao suíço Sébastien Buemi (Envision). Atualmente, este ex-F1 (representou a Toro Rosso em 58 grandes prémios, de 2012 a 2014) também veste as cores da Peugeot no Mundial de Resistência (WEC) e é o único piloto com dois títulos nesta categoria – venceu-os nas Épocas 4 e 5.

Pascal Wehrlein, companheiro de equipa de Félix da Costa na Porsche, vencedor no México e líder do Mundial, qualificou-se em 6.º. Em 2023, o piloto alemão ganhou as duas corridas realizadas em Diriyah, cidade nos arredores da capital saudita classificada pelo UNESCO como Património da Humanidade. As corridas na Arábia Saudita são noturnas, realizando-se, portanto, sob luz artificial.



Autor: José Caetano