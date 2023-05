Francisco Barreto regressa ao Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno

Ausente nas três primeiras rondas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, devido à falta de viatura para competir, o piloto algarvio Francisco Barreto vai regressar à competição na Baja TT Loulé, que se disputa nos dias 27 e 28 de maio.A máquina que Francisco Barreto comandará ainda não é conhecida (os pormenores serão divulgados apenas nos próximos dias) mas o acordo firmado permitirá que o piloto algarvio - neto de Fernando Barata, antigo presidente do Farense e do Imortal de Albufeira, falecido em 2022 - possa estar presente na Baja TT Loulé e em várias outras provas do calendário deste ano."É um momento de grande alegria! Começamos o ano com a esperança de que iríamos ter a melhor temporada da nossa carreira mas devido a um conjunto de circunstâncias a que somos totalmente alheios vimo-nos sem viatura para competir, problema agora resolvido", referiu Francisco Barreto.Ultrapassado o impasse, "temos trabalhado diariamente para desenvolver um projeto desportivo interessante, que seja também do agrado dos nossos patrocinadores, sempre presentes", adiantou Francisco Barreto, que continuará a contar a seu lado com o experiente co-piloto Carlos Silva.Os pormenores relativos à nova viatura serão revelados antes da Baja TT Loulé. "Queremos esquecer o passado recente e evoluir a partir de uma prova que nos diz muito, por decorrer praticamente em casa", sustenta Francisco Barreto.A Baja TT Loulé arranca no próximo sábado, dia 27 de Maio e tem como centro nevrálgico o Estádio Algarve, onde ficará localizado o parque de assistência. A prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve percorrerá as mais belas zonas da serra algarvia e promete ser um sucesso desportivo. O Prólogo está agendado para sábado pelas 9.55 horas, com uma distância total de 5,03 quilómetros. No mesmo dia, pelas 14.30 horas, disputa-se o primeiro setor seletivo com 165,14 quilómetros, percurso este que será repetido (SS2) no domingo, pelas 12 horas.