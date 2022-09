Giacomo Sacchi vence em Baião e lidera Mundial F2 de motonáutica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O italiano Giacomo Sacchi venceu este domingo a etapa de Baião do campeonato do mundo de F2 de motonáutica, assumindo a liderança do Mundial, após a vitória na Albufeira da Pala, em Ribadouro.



Giacomo concluiu a prova em 33.15,384 minutos, num pódio que ficou completo com Sami Selio, dos Emirados Árabes Unidos, e Brent Dillard, dos Estados Unidos, ambos em 33.25,105.

Com os 40 pontos conquistados, o transalpino soma agora um total de 49, destronando Maansor Al Mansoori, com 39, seguindo-se Sami Selio, com 37.

O português Duarte Benavente, campeão do mundo em 2020, desistiu na terceira das 40 voltas, mantendo-se com cinco pontos no Mundial.

Depois de etapas na Polónia, na Lituânia e em Baião, o Mundial termina no próximo fim de semana em Vila Velha de Ródão.