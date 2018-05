O casamento real britânico, celebrado este sábado em Windsor, contou com um protagonista inesperado. Falamos do Jaguar E-Type Zero Concept, o único exemplar eléctrico do icónico E-Type.

Ainda que breve, a aparição deste "Jag" não passou despercebida, com o Príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, a arrancarem neste desportivo de 1968 rumo à festa de recepção do casamento, como se pode ver no vídeo abaixo.

