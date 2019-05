James Bond vai guiar Land Rover Series III no próximo filme da saga

No passado mês de Março demos-lhe conta que James Bond ia trocar o motor V12 atmosférico do seu Aston Martin DB10 por uma proposta mais ecológica, o Aston Martin Rapide E eléctrico.

A informação foi avançada por Cari Foji Fukinagao, realizador do filme, e mantém-se, mas a verdade é que ficámos a saber que Daniel Craig, o actor que dá vida ao espião mais famoso do mundo, também vai conduzir um Land Rover Series III.

Daniel Craig foi fotografado com este modelo durante as gravações de "Bond 25", o próximo filme – ainda sem título definitivo – da saga que de acordo com a publicação "Motor 1" está a ser rodado na Jamaica.

A confirmar-se, a escolha deste Land Rover faz todo o sentido, não vá ser necessário fazer uma perseguição fora de estrada, mas a verdade é que por comparação com o Rapide E que o realizador mencionou, este Series III nada tem de… ecológico!



De acordo com as informações mais recentes da Universal Pictures, o filme "Bond 25" vai estrear a 8 de Abril do próximo ano.



Autor: Aquela Máquina