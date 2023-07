João Ferreira foi terceiro na Baja de Itália

O português João Ferreira (Mini), navegado por Filipe Palmeiro, terminou este domingo na terceira posição a Baja de Itália, prova pontuável para a Taça do Mundo de Bajas.

O piloto luso concluiu a prova transalpina, disputada na região de Veneza, a 12.39,2 minutos do vencedor, o árabe Yazeed Al-Rajhi (Toyota), com o Nasser Al-Attiyah (Toyota), do Qatar, em segundo, a 9.27,7 minutos.

O navegador português Fausto Mota (Can Am) foi quinto classificado, fazendo dupla com o brasileiro Cristiano de Sousa, seguido de João Filipe Ferreira, navegador do brasileiro Otávio Leite (Can Am).