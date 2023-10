Josep Garcia vence primeiro dia do EnduroGP de Santiago do Cacém

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto espanhol Josep Garcia (KTM) venceu este sábado o primeiro dia do EnduroGP de Santiago do Cacém, sétima e última prova do Mundial de Enduro, que termina domingo.

Garcia, que já na semana passada venceu em Valpaços, terminou esta ronda com o tempo de 1:02.04,83 horas, deixando o segundo classificado, o britânico Andrea Verona (GasGas) a apenas nove segundos, com o britânico Steve Holcombe (Beta) em terceiro, a 24,22.

Garcia venceu também a classe Enduro 1, sagrando-se campeão da categoria.

"É incrível ter este sentimento depois de um ano tão difícil", frisou o espanhol, que sofreu uma violenta queda no início do ano, na Suécia.

Steve Holcombe lidera o campeonato, com 211 pontos, e deve confirmar o título este domingo, pois tem mais 17 do que o segundo classificado, Andrea Verona, com 25 ainda em disputa.

A britânica Jane Daniels (Fantic) venceu também o título entre as mulheres, bem como Kevin Kristino (Fantic) na Youth.

Nesta categoria dedicada aos jovens, Francisco Leite (Sherco) foi o melhor português, na 20.ª posição, com Frederico Rocha (GasGas) em 22.º.

Domingo disputa-se o último dia de competição.