Tragédia em Espanha: jovem de 18 anos morre após acidente no Circuito de Jarama

Um jovem de apenas 18 anos faleceu esta sexta-feira vítima de um traumatismo craniano resultante de um acidente no Circuito de Jarama, em Madrid, durante um exercício de um treino organizado pela Escola Espanhola de Pilotos.





De acordo com a imprensa espanhola, o acidente ocorreu por volta das 17h20 (16h20 em Portugal Continental) e foi a própria equipa de Intervenção Rápida do circuito quem tentou reanimar o jovem copiloto que se encontrava sem sinais de vida no local, mas sem qualquer efeito. O piloto acabou por sobreviver ao impacto, embora com ferimentos graves, tendo sido posteriormente transportado para a Unidade Hospitalar mais próxima do local. O atual estado clínico permanece desconhecido.