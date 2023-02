Karting: Henrique Cruz renova com o Sporting até 2025: «Vai continuar a ser uma mais-valia»

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação com o jovem piloto de Henrique Cruz até 2025, o "clube do coração" deste último."É para continuar até 2025 e o Sporting tem sido um grande apoio ao longo destes anos. Acho que vai continuar a ser uma mais-valia", começou por dizer aos meios de comunicação dos leões, assumindo a importância do vínculo."É um clube grande, dá-nos bastante visibilidade e é o clube do meu coração desde pequenino. Sempre quis ter um projecto com o Sporting, é um sonho tornado realidade e espero continuar a vivê-lo durante muito tempo", frisou o piloto que compete na categoria X30, em karting, e representa os leões desde 2020.