A Lamborghini vai apresentar ao mundo o novo Aventador SVJ em Pebble Beach, no final do mês de Agosto. É o novo protagonista da casa de Sant’Agata Bolognese, afinal acaba de bater o recorde do Nürburgring para veículos de produção, mas não será o único "touro" especial a marcar presença neste certame que se realiza em Monterey, na Califórnia (EUA).

A fazer companhia ao novo Aventador SVJ – ou SuperVeloce Jota – estará um Lamborghini Centenario, o único feito para o mercado norte-americano com a pintura Nero Alderbaran e com detalhes em vermelho. Como se isto não fosse suficiente para garantir que esta será uma venda milionária, convém referir que este Centenario, um dos 20 coupés que existem, soma apenas 79 quilómetros feitos!

