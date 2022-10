Mãe do piloto que perdeu a vida em Portimão morre dois dias após o filho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Flora van Limbeek, mãe do piloto Victor Steeman, morreu esta quinta-feira vítima de uma paragem cardiorrespiratória aos 59 anos.Flora van Limbeek morreu dois dias depois do filho, Victor Steeman, piloto holandês que faleceu aos 22 anos, num acidente durante a corrida de SuperSport 300 do Mundial de Superbike, em Portimão.