Mariana Afonso sagra-se campeã espanhola de trial na categoria TCR3

A portuguesa Mariana Afonso (Sherco), de 15 anos, sagrou-se este sábado campeã espanhola de trial, em motociclismo, na categoria TCR3, após vencer a derradeira etapa, em Cal Rosal, Barcelona.

A jovem piloto de Viana do Castelo venceu as cinco provas disputadas este ano, sublinhando ser "um orgulho muito grande poder levar este título para Portugal e para Viana do Castelo".

"Sabia que bastava apenas terminar a prova, mas na primeira volta estava um pouco nervosa. Na segunda volta acalmei-me, fizemos um bom trabalho e conseguimos ganhar também esta prova. Ser campeã em Espanha é uma alegria enorme porque trabalhámos muito para isto", frisou.

Mariana Afonso terminou a competição com 21 pontos de vantagem sobre a 2.ª classificada, a espanhola Lucia Gomez Gonzalez.