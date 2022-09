Motonáutica regressa à Barrinha da Praia de Mira quase quatro décadas depois

A motonáutica está de regresso à Barrinha da Praia de Mira, 38 anos depois das últimas provas da modalidade se terem realizado neste local, revelou esta quinta-feira fonte da Câmara de Mira, no distrito de Coimbra.



A Barrinha da Praia de Mira vai acolher, nos dias 15 e 16 de outubro, o Grande Prémio de Motonáutica da Praia de Mira, que inclui o Campeonato Nacional da Aquabike (JetSki e Motas Água) e a Taça de Portugal de Barcos T850, competições sob a égide da Federação Portuguesa Motonáutica (FPM).

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, a realização "deste grande prémio" na Praia de Mira é o reflexo de um trabalho de vários anos, que tinha por objetivo trazer ao concelho um evento diferenciador nos desportos náuticos. "A aposta na organização deste tipo de provas no concelho vem confirmar as excelentes condições da barrinha para este tipo de desportos náuticos, permitindo-nos ao mesmo tempo, dar a conhecer o nosso território a novos públicos e, ao fim de quase quatro décadas, confirmar o potencial que Mira tem para voltar a ser uma referência incontornável nos desportos náuticos", sustentou.

Segundo o autarca mirense, esta iniciativa vai ao encontro da estratégia de desenvolvimento que definiram para os próximos anos.

Ao todo são esperados 27 participantes, distribuídos por dez JetSki, 11 motas de água e seis barcos. As provas de motonáutica, nas disciplinas de aquabike e T850, decorrerão na Barrinha da Praia de Mira, e terão um circuito idêntico às últimas provas realizadas neste local, há 38 anos.

De acordo com a organização, haverá três mangas na disciplina de aquabike e duas no Barcos T850, no dia 15 de outubro, estando o início previsto para as 14:00.

As últimas mangas das respetivas disciplinas decorrem no dia seguinte, a partir das 10:00. A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar a partir das 18:00.