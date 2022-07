Os Peugeots do Eliseu

Julho é mês de Revolução Francesa, ‘allons enfants de la Patrie’, e ao dia 14 ‘Monsieur le Président’ sai à rua para o desfile da Festa Nacional. Vai formoso e seguro, a bordo da viatura oficial. E várias já foram fornecidas pela Peugeot.Breve enquadramento histórico, que não faz mal a ninguém."Os franceses gostam de banheiras", dizia Georges Pompidou no final dos anos 60, ao tomar posse como o segundo presidente da V República Francesa – houve um brevíssimo presidente interino, após a renúncia de Charles de Gaulle, mas na prática Pompidou foi o sucessor do "Homem do 18 de Junho". Com aquela afirmação, Pompidou referia-se à viatura oficial do Palácio do Eliseu, sede e símbolo maior da República que deu ao mundo o conceito de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E no seu mandato ele fez-se transportar em dois famosos Citroëns: o DS19 que tinha pertencido a de Gaulle – e que lhe salvou a vida no atentado de 1962 – e o invulgar SM, uma colaboração entre o fabricante francês e a Maserati. Leia o artigo na íntegra na MUST